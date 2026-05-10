I media iraniani hanno riferito che Teheran ha risposto alle proposte degli Stati Uniti chiedendo la fine immediata delle ostilità e il ripristino della sicurezza nelle acque del Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. La risposta si concentra su questi punti principali, senza menzionare altre questioni o dettagli aggiuntivi.

L’obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la «cessazione immediata della guerra» e il «ripristino della sicurezza marittima» nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Isna, gestita principalmente da studenti universitari. Secondo l’attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale. La consegna di questo documento è considerata uno sviluppo cruciale negli sforzi diplomatici in corso per stabilizzare le acque della regione e porre fine all’attuale conflitto militare.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I media iraniani: "Risposta di Teheran incentrata su stop alla guerra e sicurezza marittima"

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