I giovani cercano soltanto stimoli per avere un posto nella società

A Verona, una decina di studenti liceali provenienti da diverse regioni del Nord Italia si sono riuniti a casa per discutere delle loro decisioni future. Provenienti da Veneto, Friuli e Trieste, i giovani avevano richiesto un confronto per ricevere consigli sulle scelte universitarie e sul loro percorso di studi. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e adulto, con l’obiettivo di orientarsi nel complesso mondo delle decisioni accademiche.

Ho ricevuto nella mia casa di Verona una decina di studenti liceali veneti, friulani e triestini che avevano chiesto un incontro per un consulto sulle loro scelte universitarie. Ma i contenuti emersi nel dialogo sono stati sorprendenti e vorrei condividerli con i lettori perché motivo di ottimismo per il futuro. Perché ottimismo? Questi giovani si sono definiti come gruppo informale di interazioni per la ricerca di un nuovo e forte potere cognitivo capace di fornire soluzioni ai problemi del cambio di mondo in atto. Il gruppo - caratterizzato dal motto «soluzioni e non problemi» - si è formato nello scorso biennio, con ora circa un centinaio di persone in rete, per costruire occasioni di apprendimento che andassero oltre i programmi scolastici.🔗 Leggi su Laverita.info

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