Real Madrid-Alaves martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici I Blancos cercano stimoli

Martedì 21 aprile 2026 alle 21:30 si disputa la sfida tra Real Madrid e Alaves. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano favori per i Blancos. Il Real Madrid si presenta in una fase della stagione in cui necessita di trovare motivazioni e migliorare le proprie prestazioni, mentre l’Alaves mira a ottenere punti importanti in trasferta.

Il Real Madrid è arrivato nel momento decisivo della stagione in una posizione pessima per un club di questa grandezza: è fuori dalla Champions League, era uscito prestissimo dalla Copa del Rey e in Liga è addirittura a 9 punti di distanza dal Barcellona, un divario che sembra difficilissimo da colmare, visto il passo sicuro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Alaves (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I Blancos cercano stimoli Notizie correlate Osasuna-Real Madrid (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Blancos a Pamplona da capolistiQuando Xabi Alonso è stato esonerato, la situazione del Real Madrid poteva precipitare: l’eliminazione scabrosa dalla Copa del Rey e l’uscita dalle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Real Madrid - Girona in Diretta Streaming | DAZN IT; ? Raúl Asencio, in hospital: out for Real Madrid-Alavés; Confermata l'assenza del difensore del Real Madrid Asensio contro l'Alavés per un virus intestinale; Liga: il Barcellona ne fa quattro, l'Atletico cade a Siviglia. Pronostico Real Madrid vs Alaves – 21 Aprile 2026Nel cuore del La Liga, il 21 Aprile 2026 alle 21:30 lo Stadio Santiago Bernabéu ospita una sfida dal forte sapore tecnico. Real Madrid e Alaves si ritrovano ... news-sports.it Real Madrid – Alaves 3-2: tris dei Blancos al BernabéuLa partita Real Madrid-Alaves di martedì 24 settembre 2024 in diretta: dopo un minuto sblocca Lucas quindi a segno Mbappé e Rodrygo, nel finale gli ospiti riducono lo svantaggio MADRID – Martedì 24 ... calciomagazine.net LABARI MAI DUMI-DUMI: Kungiyar Real Madrid tana daukar Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham da kuma Fede Valverde a matsayin ginshikan kungiyar na dogon lokaci! Rahoto daga @GuillermoRai_ #HalaMadrid #RealMadrid #Footb facebook