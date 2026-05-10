I giovani atleti della ’Buonarroti’ sul podio delle gare regionali

Gli studenti dell’Istituto comprensivo ’Buonarroti’ di Marina di Carrara hanno partecipato alla manifestazione sportiva ’Giochi della gioventù’. Durante l’evento, alcuni di loro sono riusciti a salire sul podio nelle gare regionali, raggiungendo risultati significativi in diverse discipline. La partecipazione si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto numerosi giovani atleti della scuola. I premi conquistati sono stati celebrati con entusiasmo da studenti e insegnanti.

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