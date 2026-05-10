I giovani atleti della ’Buonarroti’ sul podio delle gare regionali

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Istituto comprensivo ’Buonarroti’ di Marina di Carrara hanno partecipato alla manifestazione sportiva ’Giochi della gioventù’. Durante l’evento, alcuni di loro sono riusciti a salire sul podio nelle gare regionali, raggiungendo risultati significativi in diverse discipline. La partecipazione si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto numerosi giovani atleti della scuola. I premi conquistati sono stati celebrati con entusiasmo da studenti e insegnanti.

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Una tappa importante è stata raggiunta dagli studenti dell’Istituto comprensivo ’Buonarroti’ di Marina di Carrara alla manifestazione sportiva ’ Giochi della gioventù ’. Il loro entusiasmo, lo spirito di squadra e la forte determinazione li ha visti protagonisti di un trionfo, sostenuti dai docenti di scienze motorie il professore Ausili e la professoressa Maggiani. L’evento organizzato dall’ufficio scolastico provinciale mira a promuovere lo sport a scuola e di pari passo la crescita educativa e sociale dei giovani attraverso discipline come atletica, pallavolo, basket e altre attività. In particolar modo si è distinto il percorso della squadra di calcio a cinque misto della classe 3B, che ha conquistato sia la fase provinciale sia quella interprovinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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