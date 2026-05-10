I giovani atleti della ’Buonarroti’ sul podio delle gare regionali
Gli studenti dell’Istituto comprensivo ’Buonarroti’ di Marina di Carrara hanno partecipato alla manifestazione sportiva ’Giochi della gioventù’. Durante l’evento, alcuni di loro sono riusciti a salire sul podio nelle gare regionali, raggiungendo risultati significativi in diverse discipline. La partecipazione si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto numerosi giovani atleti della scuola. I premi conquistati sono stati celebrati con entusiasmo da studenti e insegnanti.
Una tappa importante è stata raggiunta dagli studenti dell’Istituto comprensivo ’Buonarroti’ di Marina di Carrara alla manifestazione sportiva ’ Giochi della gioventù ’. Il loro entusiasmo, lo spirito di squadra e la forte determinazione li ha visti protagonisti di un trionfo, sostenuti dai docenti di scienze motorie il professore Ausili e la professoressa Maggiani. L’evento organizzato dall’ufficio scolastico provinciale mira a promuovere lo sport a scuola e di pari passo la crescita educativa e sociale dei giovani attraverso discipline come atletica, pallavolo, basket e altre attività. In particolar modo si è distinto il percorso della squadra di calcio a cinque misto della classe 3B, che ha conquistato sia la fase provinciale sia quella interprovinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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