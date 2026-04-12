Benevento-Cavese il dato della prevendita | la sfida contro i Metelliani sul podio delle gare con più spettatori

Domani sera alle 20:30 si giocherà al Ciro Vigorito la sfida tra Benevento e Cavese, con 2.300 biglietti venduti finora. La partita si colloca tra quelle con il maggior numero di spettatori in questa stagione. La prevendita ha registrato un numero di tagliandi superiore rispetto a molte altre gare disputate fino a ora. La presenza di pubblico è un dato che interessa sia gli organizzatori sia gli appassionati di calcio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 2.300 i tagliandi staccati per Benevento-Cavese in programma domani sera (ore 20:30) al Ciro Vigorito. Considerando i 5.234 abbonati già superata quota 7.500 spettatori e non è da escludere un ulteriore importante incremento nelle giornata di domani. In questa stagione la gara più vista dei giallorossi è stata quella contro il Catania (9.733), seguita dal derby contro la Salernitana (8.186) e Benevento-Foggia 6.784. In occasione del match contro la Cavese domani sera il capitano Maita riceverà dalla mani di Matteo Marani, presidente della Lega Pro, il trofeo per la vittoria del campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cavese, il dato della prevendita: la sfida contro i Metelliani sul podio delle gare con più spettatori Benevento-Cavese, al via la prevendita: tutte le infoTempo di lettura: 2 minutiIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 8 aprile 2026 e fino alle ore 21:15 del 13 aprile p. SERIE C/ Atalanta U23-Cavese 1-1, i Metelliani vedono la salvezzaTempo di lettura: 2 minutiPareggio positivo per la Cavese a Caravaggio contro l’Atalanta U23 nel recupero del match del 34esimo turno, non disputato...