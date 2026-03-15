Si sono conclusi i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con gli atleti italiani che hanno conquistato 16 medaglie sul podio. Durante l’evento, le competizioni si sono svolte tra Milano, Cortina e la Val di Fiemme, coinvolgendo atleti di diverse discipline. Il medagliere italiano registra ora un record di successi, con numeri mai raggiunti prima in questa edizione.

Giacomo Beratgnolli, oro Slalom speciale Vision Impaired Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d'oro nello slalom speciale per la categoria vision impaired. Per il trentino è il quinto podio in cinque gare a Milano Cortina 2026. In totale ha vinto 13 medaglie alle Paralimpiadi in carriera. Sul podio con lui il polacco Golas e il canadese Ericsson. «Cinque su cinque, è incredibile, ci serviva proprio, è stato bellissimo, non c'era niente da perdere, devi andar su sciare e divertiti, era la ciliegina sulla torta. Io mantengo sempre le promesse, non potevo andare per un argento e un bronzo, dovevamo solo vincere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, record per gli atleti italiani: 16 volte sul podio

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