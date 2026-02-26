Gli studenti del Calcara a lezione di legalità con i carabinieri

Gli studenti del Calcara hanno partecipato a incontri con i carabinieri dedicati alla promozione della legalità. L'iniziativa fa parte di un programma annuale che coinvolge le scuole locali per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e del rispetto delle regole. Durante le lezioni, i carabinieri hanno illustrato aspetti pratici e aspetti normativi legati alla vita quotidiana, offrendo un'opportunità di confronto diretto con gli studenti.

Nell'ambito delle iniziative di diffusione della "Cultura della Legalità", che ogni anno l'Arma dei Carabinieri ripropone in forza dei protocolli sottoscritti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tra i mesi di novembre 2025 e febbraio 2026 si è tenuto a Marcianise un proficuo ciclo di.