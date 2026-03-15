Gli Oscar sono noti per gli abiti di alta moda, ma chi segue attentamente il red carpet sa che i gioielli rappresentano spesso il vero punto di forza. Oltre alle creazioni di stilisti famosi, sono i gioielli a catturare l’attenzione, con pezzi di grande valore e design ricercato. Questi dettagli preziosi completano le mise delle celebrities, attirando l’occhio di tutti gli appassionati di moda e accessori.

Sì, agli Oscar guardiamo tutti gli abiti couture. Ma chi segue davvero il red carpet lo sa: il vero flex spesso è nei gioielli. Collane che valgono milioni, diamanti storici custoditi nei caveau delle maison e pezzi così rari che vengono indossati pochissime volte nella vita. Gli Oscar sono anche una gara di gioielli: i diamanti e le collane più costosi mai visti sul red carpet. La notte degli Academy Awards è uno dei momenti preferiti dalle grandi maison di gioielleria per far uscire dai caveau i pezzi più folli della loro storia. Stiamo parlando di diamanti da oltre 100 carati, collane da milioni di dollari e pietre leggendarie che normalmente non vedono mai la luce del sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Oscar sono praticamente i Met Gala dei gioielli

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