In diverse zone della provincia di Cesena e Ancona, così come in altre parti d’Italia, i piccoli centri stanno vedendo chiudere le scuole per via della diminuzione dei bambini iscritti. La riduzione delle nascite ha portato a un calo della popolazione giovane, con conseguente scomparsa di servizi scolastici nelle aree più piccole. La situazione si ripercuote sulle comunità locali, che si trovano a fronteggiare un progressivo abbandono dei centri abitati.

Il prossimo anno scolastico, molte prime classi di scuola primaria non si potranno formare. Mancano bambini e il calo demografico rende impossibile assicurare l’istruzione a classi con meno di 15 bambini, secondo quanto stabilisce il decreto del presidente della Repubblica del 2009, sulla riorganizzazione della rete scolastica. Il problema è che in tutta Italia nascono sempre meno bimbi, da 576.659 del 2008 siamo passati a 355.000 del 2025; il numero medio di figli per donna è sceso da 2,34 del 2008 a 1,14 del 2025 e la soglia d’obbligo della normativa vigente ostacola di fatto l’avvio del ciclo d’istruzione. Come accade nelle frazioni romagnole di Macerone e Ponte Pietra.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I figli della denatalità? Paesi morti. Accelera la sparizione delle classi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Luca Varani, la madre a 10 anni dall’omicidio: “Figli morti restano figli”

Denatalità: lo smart working potrebbe favorire 12.800 nascite in più in Italia. I risultati e le stime di uno studio condotto su 38 Paesi, che ha analizzato la relazione tra fertilità e lavoro da casaUtilizzando i dati provenienti da un'indagine globale sulle modalità di lavoro, i ricercatori guidati da Cevat Giray Aksoy, Professore Associato di...

Argomenti più discussi: Avere figli aumenta il rischio povertà o esclusione sociale, Italia quinto Paese in Europa, il rapporto Eurostat; Meno figli, meno imprese. Ma la partita non è chiusa; L’età media dei piacentini è 47,3 anni. Record di denatalità in Emilia Romagna; La crescita è solo migratoria: Bologna tra attrazione e denatalità.