A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, sua madre ricorda il figlio con parole che sottolineano il legame duraturo, affermando che i figli morti non si trasformano nel dolore, ma restano figli assenti. La donna ha espresso il suo pensiero in un’intervista, ricordando Luca e sottolineando il suo legame con lui nonostante la perdita.

“I figli che muoiono non si trasformano in dolore. Loro rimangono figli. Assenti“. Con queste parole, Silvana Varani ricorda suo figlio Luca Varani, ucciso a Roma il 4 marzo 2016. “Non si può accettare la verità, loro rimangono sempre vivi nei nostri cuori, nei nostri pensieri e nei nostri discorsi – un modo per attutire tanto dolore”. A novembre 2024 è scomparso anche il padre, Giuseppe, senza mai smettere di chiedere giustizia per il figlio che aveva adottato nella ex Jugoslavia durante la guerra. Dieci anni fa Luca veniva trovato trucidato in un appartamento di via Igino Giordani, nel quartiere Collatino a Roma. Era la notte tra il 4 e il 5 marzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luca Varani, la madre a 10 anni dall’omicidio: “Figli morti restano figli”

