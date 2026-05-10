Lorenzo Musetti ha espresso dubbi sulla propria condizione fisica, affermando di non sentirsi al massimo e di non comprendere bene cosa gli stia succedendo. Ha aggiunto che in un’altra competizione avrebbe preferito ritirarsi. Nonostante ciò, il tennista ha raggiunto gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia, vincendo contro Francisco Cerundolo in due set, in un match durato poco più di due ore.

Lo spirito indomito ha animato quest’oggi Lorenzo Musetti. Il carrarino conquista gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia per la quarta volta in carriera grazie al successo su Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. Una battaglia intensa, sul piano fisico e mentale, vinta da Musetti con coraggio, qualità e determinazione. L’azzurro ha dovuto fare i conti anche con un evidente problema alla coscia sinistra, già fasciata prima del match, che ne ha limitato i movimenti per lunghi tratti dell’incontro, senza però impedirgli di portare a casa una vittoria di grande carattere. Musetti è stato concreto nei momenti chiave, tra un primo set chiuso al tie-break dopo aver annullato un set point e un secondo parziale deciso nel decimo game, al terzo match point.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I dubbi di Lorenzo Musetti: “Non sono al 100%, non capisco bene cosa sia. In un altro torneo mi sarei ritirato”

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