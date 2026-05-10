Lorenzo Musetti ha dichiarato di aver considerato l’ipotesi di non partecipare a un altro torneo. Oggi, il tennista italiano ha raggiunto gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, ottenendo la quarta qualificazione consecutiva in questa fase del torneo. La vittoria contro Francisco Cerundolo si è conclusa con il punteggio di 7-6, 6-4, dopo due ore e dodici minuti di partita.

Lo spirito indomito ha animato quest’oggi Lorenzo Musetti. Il carrarino conquista gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia per la quarta volta in carriera grazie al successo su Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. Una battaglia intensa, sul piano fisico e mentale, vinta da Musetti con coraggio, qualità e determinazione. L’azzurro ha dovuto fare i conti anche con un evidente problema alla coscia sinistra, già fasciata prima del match, che ne ha limitato i movimenti per lunghi tratti dell’incontro, senza però impedirgli di portare a casa una vittoria di grande carattere. Musetti è stato concreto nei momenti chiave, tra un primo set chiuso al tie-break dopo aver annullato un set point e un secondo parziale deciso nel decimo game, al terzo match point.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti ammette: “In un altro torneo forse non avrei giocato”

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