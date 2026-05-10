I dossier della settimana | inchieste e numeri sui nodi della città
Questa settimana, i dossier affrontano vari aspetti della vita urbana, con sei inchieste che esplorano le questioni più rilevanti. Si parla di beni pubblici abbandonati e di grandi opere in corso, ma anche di debiti nascosti nei finanziamenti auto e di reti associative attive nella città. Viene analizzata anche la situazione degli studenti alle prese con l’emergenza casa e l’imprenditoria under 40, tutti temi che rivestono un ruolo nel quotidiano cittadino.
Sei storie, un filo comune: raccontare cosa si muove sotto la superficie della città. Dai beni pubblici lasciati al degrado alle nuove grandi opere, passando per debiti “invisibili” nei finanziamenti auto, reti associative che contano, imprenditoria under 40 e l’emergenza casa per gli studenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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