I dossier della settimana | inchieste e numeri sui nodi della città

Questa settimana, i dossier affrontano vari aspetti della vita urbana, con sei inchieste che esplorano le questioni più rilevanti. Si parla di beni pubblici abbandonati e di grandi opere in corso, ma anche di debiti nascosti nei finanziamenti auto e di reti associative attive nella città. Viene analizzata anche la situazione degli studenti alle prese con l’emergenza casa e l’imprenditoria under 40, tutti temi che rivestono un ruolo nel quotidiano cittadino.

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