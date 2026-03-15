La settimana di Dossier | i retroscena del nuovo scandalo della Regione gli occhi della finanza araba su Palermo

Questa settimana si apre con un nuovo scandalo che coinvolge la Regione, dove emergono presunti rapporti tra un ex dirigente sanitario e un funzionario regionale con un imprenditore collegato alla criminalità organizzata. Secondo le indagini della Procura, ci sarebbero state tangenti in cambio di appalti pubblici, mentre gli occhi della finanza araba sono puntati su Palermo in relazione a queste vicende.

Tangenti in cambio di appalti: un nuovo terremoto scuote la Regione. Così - secondo la Procura - Salvatore Iacolino, ex numero uno della Sanità in Sicilia e il super burocrate regionale Giancarlo Teresi aiutavano l'imprenditore mafioso Carmelo Vetro, tornato libero dopo la condanna a 9 anni nel processo “Nuova cupola”. Vetro sarebbe stato favorito nell'aggiudicazione di ricche commesse per trasporto di rifiuti in mezza Sicilia: una “talpa” li avvisò che erano sotto inchiesta. Gerlando Cardinale svela su Dossier uno dei retroscena dell'inchiesta. E sempre dalle carte dell'inchiesta emergono appalti gonfiati e tangenti, con fondi pubblici deviati attraverso la Ansa Ambiente, società formalmente intestata al cognato di Vetro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La settimana di Dossier: i retroscena del nuovo scandalo della sanità, gli occhi della finanza araba su Palermo

La settimana di Dossier: il "grande bluff" della sanità a Palermo, gli alberi da abbattere per far posto al tramC'è un paradosso che attraversa la sanità palermitana: le liste d'attesa si accorciano, ma non grazie alle cure.

Contenuti e approfondimenti su La settimana di Dossier i retroscena...

Temi più discussi: La settimana di Dossier: il noto ortopedico che chiedeva le mazzette, la fine dei negozi Benetton a Palermo; La settimana di Dossier, dalla microcriminalità alla sfida Stem al femminile; I milioni del boss, i misteriosi roghi di plastica e l'allarme denunce negli ospedali: la settimana di Dossier; Cose che non trovate da altre parti: le sciure da Lidl e i milioni dei sauditi.

Corruzione, braccianti di carta e canoni marittimi fantasma: la settimana di Dossierche, secondo la Dda di Palermo, ruotava attorno a Carmelo Vetro, quarantenne favarese, figlio di Giuseppe – storico fiancheggiatore di Giovanni Brusca, morto nel 2008 al 41 bis – e già condannato a ... agrigentonotizie.it

La settimana di Dossier, dalla situazione a Sigonella all'inchiesta su voti in cambio di appaltiLa guerra in Iran e la base militare americana a 15 km da Catania: cosa sta succedendo a Sigonella. Riflettori puntati sulla Naval Air Station. Nonostante il rincorrersi di voci e indiscrezioni non co ... cataniatoday.it

La mappa degli #anarchici italiani: il dossier Il giudice lo lascia un mese in cella ma il #Csm lo assolve Omaggio ai due #Khamenei nella moschea, insorge #FdI Ecco la nostra prima pagina buongiorno 15marzo iltempoquotidiano x.com

#Tg2Dossier, “50 ANNI DI INCHIESTE” Mezzo secolo di giornalismo eracconto della realtà. Tg2 Dossier - l’approfondimento piùlongevo del servizio pubblico per continuità di programmazionedopo La Domenica Sportiva - celebra i suoi 50 anni di messa inon facebook