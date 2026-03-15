La settimana di Dossier | i retroscena del nuovo scandalo della sanità gli occhi della finanza araba su Palermo

Questa settimana si svela un nuovo scandalo nel settore sanitario regionale, con accuse di tangenti e appalti pilotati. La Procura ha ricostruito i ruoli di un ex dirigente della Sanità e di un alto funzionario regionale nell'aiutare un imprenditore coinvolto in attività mafiose. Nel frattempo, l'interesse di investitori arabi si concentra sulla città di Palermo, attirando l'attenzione sulla situazione economica locale.

Tangenti in cambio di appalti: un nuovo terremoto scuote la Regione. Così - secondo la Procura - Salvatore Iacolino, ex numero uno della Sanità in Sicilia e il super burocrate regionale Giancarlo Teresi aiutavano l'imprenditore mafioso Carmelo Vetro, tornato libero dopo la condanna a 9 anni nel processo “Nuova cupola”. Vetro sarebbe stato favorito nell'aggiudicazione di ricche commesse per trasporto di rifiuti in mezza Sicilia: una “talpa” li avvisò che erano sotto inchiesta. Gerlando Cardinale svela su Dossier uno dei retroscena dell'inchiesta. E sempre dalle carte dell'inchiesta emergono appalti gonfiati e tangenti, con fondi pubblici deviati attraverso la Ansa Ambiente, società formalmente intestata al cognato di Vetro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati La settimana di Dossier: il "grande bluff" della sanità a Palermo, gli alberi da abbattere per far posto al tramC'è un paradosso che attraversa la sanità palermitana: le liste d'attesa si accorciano, ma non grazie alle cure. Leggi anche: La settimana di Dossier: gli studi legali più prestigiosi di Palermo, il film della strage di Monreale Tutti gli aggiornamenti su La settimana di Dossier i retroscena... Temi più discussi: La settimana di Dossier: il noto ortopedico che chiedeva le mazzette, la fine dei negozi Benetton a Palermo; La settimana di Dossier, dalla microcriminalità alla sfida Stem al femminile; I milioni del boss, i misteriosi roghi di plastica e l'allarme denunce negli ospedali: la settimana di Dossier; Cose che non trovate da altre parti: le sciure da Lidl e i milioni dei sauditi. Corruzione, braccianti di carta e canoni marittimi fantasma: la settimana di Dossierche, secondo la Dda di Palermo, ruotava attorno a Carmelo Vetro, quarantenne favarese, figlio di Giuseppe – storico fiancheggiatore di Giovanni Brusca, morto nel 2008 al 41 bis – e già condannato a ... agrigentonotizie.it La settimana di Dossier: il noto ortopedico che chiedeva le mazzette, la fine dei negozi Benetton a PalermoGamberoni, vino e soprattutto soldi: così un noto ortopedico favoriva le ditte amiche intascando mazzette da due aziende sanitarie in cambio dell'invio dei pazienti e del rilascio di certificati sen ... palermotoday.it La mappa degli #anarchici italiani: il dossier Il giudice lo lascia un mese in cella ma il #Csm lo assolve Omaggio ai due #Khamenei nella moschea, insorge #FdI Ecco la nostra prima pagina buongiorno 15marzo iltempoquotidiano x.com #Tg2Dossier, “50 ANNI DI INCHIESTE” Mezzo secolo di giornalismo eracconto della realtà. Tg2 Dossier - l’approfondimento piùlongevo del servizio pubblico per continuità di programmazionedopo La Domenica Sportiva - celebra i suoi 50 anni di messa inon facebook