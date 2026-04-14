Gestione dei canili di Roma Capitale appalto da 7 milioni a società casertana | fari puntati dell’Anticorruzione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’indagine sulla gestione dei canili di Roma Capitale, in particolare riguardo all’appalto da circa 7 milioni di euro affidato a una società con sede a Caserta. La questione riguarda il servizio di cura e contenimento del randagismo nei due canili comunali di Muratella e Ponte Marconi. La valutazione si concentra sui criteri di assegnazione e sulla regolarità delle procedure di affidamento.

Roma Capitale torna al centro dell’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la gestione del servizio di cura e contenimento del randagismo nei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi. Con la delibera dell’11 marzo 2026, depositata il 25 marzo 2026, l’Anac ha infatti evidenziato.🔗 Leggi su Casertanews.it Canili di Roma: l’Anac svela il caos nei servizi da 7 milioniL’Autorità nazionale anticorruzione ha evidenziato gravi mancanze nella supervisione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, segnalando che... Servizi cimiteriali, l'appalto da 3 milioni di euro finisce al Tar: società chiede l'annullamento della garaLa fine del 2025 aveva portato con sé l'approvazione formale dei documenti necessari per mettere a bando i servizi cimiteriali nel cimitero San... Ciociaria Oggi. half.cool · Thai Funk. Una lunga scia rosa nel centro della Capitale. Nella mattinata di domenica 12 aprile più di trecento persone hanno trasformato alcune delle strade più suggestive di Roma in un percorso di sport, partecipazione e consapev - facebook.com facebook 81° Anniversario della Liberazione: Roma Capitale omaggia Teresa Noce, partigiana e Madre Costituente. Si è battuta per i diritti delle lavoratrici e fece parte della commissione che scrisse la Carta costituzionale Seguici per un approfondimento sulle altre x.com