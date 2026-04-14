Gestione dei canili di Roma Capitale appalto da 7 milioni a società casertana | fari puntati dell’Anticorruzione

Da casertanews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’indagine sulla gestione dei canili di Roma Capitale, in particolare riguardo all’appalto da circa 7 milioni di euro affidato a una società con sede a Caserta. La questione riguarda il servizio di cura e contenimento del randagismo nei due canili comunali di Muratella e Ponte Marconi. La valutazione si concentra sui criteri di assegnazione e sulla regolarità delle procedure di affidamento.

Roma Capitale torna al centro dell’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la gestione del servizio di cura e contenimento del randagismo nei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi. Con la delibera dell’11 marzo 2026, depositata il 25 marzo 2026, l’Anac ha infatti evidenziato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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