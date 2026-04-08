Prelievo di organi a cuore fermo approvata la disciplina operativa dalla giunta regionale
La giunta regionale ha approvato una delibera che stabilisce le modalità di prelievo di organi con il cuore fermo, su proposta dell’assessore alla Salute. La nuova normativa definisce le procedure da seguire durante l’intervento, introducendo linee guida specifiche per questa tecnica. La decisione si inserisce in un quadro di aggiornamento delle pratiche di donazione e trapianto di organi.
La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che disciplina la procedura operativa per il prelievo di organi “a cuore fermo”.“Il provvedimento – sottolinea l’assessore – recepisce il documento elaborato dal gruppo tecnico coordinato dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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