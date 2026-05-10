I Bordopelle tornano sul palco | la reunion al Popa' s

La band brindisina dei “Bordopelle” si riunisce dopo un periodo di assenza e si esibirà di nuovo dal vivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle 21 presso il locale “Popa’s”, situato in via Cavour 5557 nel centro di Brindisi. La reunion prevede la presenza della formazione completa e l’evento è aperto al pubblico.

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