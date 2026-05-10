I Bordopelle tornano sul palco | la reunion al Popa' s
La band brindisina dei “Bordopelle” si riunisce dopo un periodo di assenza e si esibirà di nuovo dal vivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle 21 presso il locale “Popa’s”, situato in via Cavour 5557 nel centro di Brindisi. La reunion prevede la presenza della formazione completa e l’evento è aperto al pubblico.
La band brindisina dei “Bordopelle” si ritrova. La reunion andrà in scena venerdì 22 maggio, alle ore 21, presso il locale “Popa's”, in via Cavour 5557, nel centro di Brindisi. I Bordopelle nascono quasi per istinto, dall’amicizia prima ancora che dalla musica. Un progetto mai costruito “a.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Piero Cassano: “La reunion con i Matia Bazar? Con un piede sono già sul palco ad aspettare Antonella e Carlo… ”
A teatro tornano le chiamate pubbliche: sul palco si ricorda la resistenza antifascista con "I 7 Cervi"Lo spettacolo è in programma per martedì 28 aprile al Teatro Alighieri e punta a omaggiare la resistenza dei sette fratelli fucilati nel 1943 La...