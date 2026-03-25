A Ravenna, la stagione teatrale riapre con uno spettacolo dedicato alla resistenza antifascista, intitolato

Lo spettacolo è in programma per martedì 28 aprile al Teatro Alighieri e punta a omaggiare la resistenza dei sette fratelli fucilati nel 1943 La stagione teatrale ravennate si apre ancora una volta alle “chiamate pubbliche” con un nuovo spettacolo pronto ad accogliere gli appassionati per un'esperienza inedita. L'appuntamento, in programma per martedì 28 aprile al Teatro Alighieri di Ravenna, è con "I 7 Cervi", parte della stagione dei teatri 2025-2026, un'opera scelta per ricordare la resistenza antifascista che costò la vita ai fratelli fucilati nel 1943. Alla chiamata pubblica, organizzata per la messa in scena dello spettacolo, saranno selezionate una quarantina di persone, maggiorenni, preferibilmente con esperienze teatrali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - A teatro tornano le chiamate pubbliche: sul palco si ricorda la resistenza antifascista con "I 7 Cervi"

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