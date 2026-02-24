Piero Cassano | La reunion con i Matia Bazar? Con un piede sono già sul palco ad aspettare Antonella e Carlo…

Piero Cassano ha ricevuto il Premio DietroLeQuinte 2026 al Victory Morgana di Sanremo, mentre aspetta di salire sul palco con i Matia Bazar. La causa di questa premiazione riguarda il suo contributo come co-fondatore della band e compositore di successi internazionali. Cassano ha detto di essere pronto a tornare a esibirsi, con un piede già sul palco in attesa di Antonella e Carlo. La sua passione per la musica non si ferma qui.

Nelle scorse ore, al Victory Morgana di Sanremo, Piero Cassano, co-fondatore dei Matia Bazar e firma di tutti i primi grandi successi di Eros Ramazzotti, oltre che di canzoni della band genovese che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo ha ricevuto il Premio DietroLeQuinte 2026. Non c'è modo migliore per onorare un personaggio di rilievo davvero straordinario che ha vissuto con intensità tante fasi di un gruppo inimitabile ma anche il lancio di personalità di valore gigantesco come Eros Ramazzotti e Anna Oxa.

