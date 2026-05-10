I 50 anni del cinque cilindri Audi | grandi prestazioni dalla strada ai rally

Da cinque decenni, il motore a cinque cilindri di Audi ha accompagnato diverse generazioni di auto sportive e da rally. Tra le vetture più note, ci sono le versioni RS 2, RS 3 8P e RS 3, che hanno segnato la storia del marchio con prestazioni elevate e successo nei rally. Questa evoluzione ha portato a una lunga tradizione di motori potenti e affidabili, apprezzati sia su strada che in competizione.

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L'Audi 100 è stata la vettura che ha riportato in vita il marchio dei quattro anelli dopo decenni di oblio. La punta di diamante dell'alleanza Auto Union tra Nsu, Dkw, Wanderer e Audi stessa aveva infatti terminato le attività nel 1939, come conseguenza della necessità di spostare lo sforzo produttivo verso la macchina bellica nell'imminenza della seconda guerra mondiale. Grazie alla "100", invece, il nome Audi è tornato definitivamente alla ribalta nel 1968. Sviluppata praticamente all'insaputa dei vertici di Volkswagen (a cui Audi appartiene dal 1964), una volta presentata la vettura è stata ritenuta troppo avanzata per non essere portata alla produzione in grande serie.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I 50 anni del cinque cilindri Audi: grandi prestazioni dalla strada ai rally ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Audi RS 3: 81 copie per i 50 anni del 5 cilindriNel mese di giugno 2026, il mercato italiano riceverà un’offerta estremamente esclusiva: 81 esemplari numerati della nuova Audi RS 3 Competition... Audi, un secolo di motori sei cilindri tra prestazioni ed evoluzione(Adnkronos) – Da oltre cento anni il motore 6 cilindri Audi rappresenta una delle espressioni più solide dell’ingegneria dei quattro anelli.