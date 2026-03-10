Nel giugno 2026 arriveranno in Italia solo 81 esemplari numerati della nuova Audi RS 3 Competition Limited. Questa versione speciale è stata realizzata per celebrare i 50 anni del motore a cinque cilindri, e sarà disponibile in un’edizione limitata. L’auto sarà offerta esclusivamente nel mercato italiano, rendendo questa versione particolarmente rara.

Nel mese di giugno 2026, il mercato italiano riceverà un’offerta estremamente esclusiva: 81 esemplari numerati della nuova Audi RS 3 Competition Limited. Questa vettura celebra i cinquant’anni del motore a cinque cilindri, nato nel 1976 sulla seconda generazione dell’Audi 100 e diventato leggenda con la Sport quattro da rally nel 1983 e la RS 2 Avant nel 1994. La produzione globale è limitata a soli 750 unità, tra cui le 81 destinate al nostro territorio, caratterizzate da sospensioni coilover regolabili su tre parametri distinti e da una potenza di 400 CV. L’arrivo di questa serie speciale segna non solo un tributo alla storia ingegneristica del marchio tedesco, ma anche una dichiarazione d’intenti sul futuro delle auto sportive in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audi RS 3: 81 copie per i 50 anni del 5 cilindri

