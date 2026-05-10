I 3 punti arrivano con un gran gol di Douvikas | Como per la prima volta in Europa!

Il Como ha ottenuto una vittoria importante contro il Verona, grazie a un gol di Douvikas. La partita si è conclusa con il risultato che consente alla squadra di raggiungere per la prima volta in Europa un traguardo storico. La vittoria è arrivata domenica 10 maggio, in una sfida che ha visto il Como conquistare tre punti fondamentali per la stagione.

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