I 3 punti arrivano con un gran gol di Douvikas | Como per la prima volta in Europa!
Il Como ha ottenuto una vittoria importante contro il Verona, grazie a un gol di Douvikas. La partita si è conclusa con il risultato che consente alla squadra di raggiungere per la prima volta in Europa un traguardo storico. La vittoria è arrivata domenica 10 maggio, in una sfida che ha visto il Como conquistare tre punti fondamentali per la stagione.
Oggi, d0menica 10 maggio, il Como ha vinto una partita con il Verona che vale il traguardo storico dell'Europa! Meritata ma sofferta vittoria del Como grazie a un gran gol di Douvikas. A fine partita tutti sotto la curva lariana con la maglietta “Como si dice Europa”.Finale al Ventegodi (Verona 0.🔗 Leggi su Quicomo.it
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