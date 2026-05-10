Como di dice Europa? I 3 punti arrivano con un gran gol di Douvikas

Il Como affronta oggi alle 12.30 l’Hellas Verona, squadra già retrocessa, in una partita valida per la penultima giornata di campionato. La sfida si svolge in un momento cruciale per il club, che mira a conquistare un piazzamento europeo. Il risultato di questa partita potrebbe influenzare le possibilità di qualificazione alla competizione continentale, in vista delle ultime due giornate di campionato contro Parma e Cremonese.

Oggi, d0menica 10 maggio, alle 12.30, il Como è impegnato a Verona contro l'Hellas già retrocessa. Una sfida di campionato - la penultima prima di quelle con Parma e Cremonese - decisiva al fine di raggiungere lo storico traguardo dell'Europa. Finale al Ventegodi (Verona 0 - Como 1)90'+ 5 Il Como.🔗 Leggi su Today.it

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