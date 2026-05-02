Como-Napoli | la partita in diretta | Douvikas manca il gol d' un soffio

Durante la partita tra Como e Napoli, il giocatore del Como, Anastasios Douvikas, ha avuto un'occasione per segnare ma ha mancato il gol di pochi centimetri. In attacco, al suo fianco, sono scesi in campo Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina. La partita è stata trasmessa in diretta, offrendo agli spettatori l'opportunità di seguire le azioni dal vivo.

Per il Como in attacco spazio a Anastasios Douvikas, supportato alle spalle dal trio formato da Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina. In difesa giocano Diego Carlos e Ramon. Partono dalla panchina Marc-Oliver Kempf e Alvaro Morata. Nel Napoli, sulla trequarti, insieme a Kevin De Bruyne, c’è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Genoa-Como: la partita in diretta: Douvikas porta in vantaggio il ComoSi gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. Diretta gol Serie A LIVE: Como Roma 1-1, Douvikas pareggia, Wesley espulsoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Infortunati Bologna, triplo stop nel match... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Como-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A. Como-Napoli LIVE, 0-0 in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Como-Napoli 0-0 Serie A 2025/2026: Napoli Vicino Al GolSerie A 2025/2026, 35a giornata. Le ultime notizie sulla partita Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A, in campo Como-Napoli: Conte punta su Beukema titolare Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-l - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com