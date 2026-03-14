Usa-Iran respinta ogni mediazione | Avanti con la guerra Trump esorta Cina Francia e Uk | Servono le vostre navi a Hormuz – La diretta

Nell’attuale escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, il Pentagono ha comunicato di aver lanciato attacchi contro l’isola di Kharg, nel Golfo Persico. Trump ha invitato Cina, Francia e Regno Unito a inviare navi nella zona di Hormuz, mentre Teheran ha respinto ogni tentativo di mediazione, affermando che proseguiranno con le operazioni militari. La situazione resta tesa dopo quindici giorni di scontri aperti.

Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. L’Amministrazione Usa ha respinto i tentativi degli alleati mediorientali di avviare negoziati con l’Iran per porre fine alla guerra iniziata da due settimane. Lo riporta Reuters, citando tre fonti vicine al dossier. 🔗 Leggi su Open.online

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