Stretto di Hormuz l’Iran replica a Trump e avverte Francia Cina Corea del Sud e Uk | Astenetevi dall’invio di navi o ci sarà un’escalation

L’Iran ha emesso un avvertimento alle navi di Francia, Cina, Corea del Sud e Regno Unito nel Golfo, chiedendo loro di evitare di inviare imbarcazioni nella zona. Nel frattempo, nel sedicesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, si registrano i danni all’isola di Kharg, considerata il principale centro di petrolio di Teheran. La tensione nel Golfo si intensifica con le dichiarazioni di Teheran.

Nel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’ isola di Kharg, cioè l’hub più importante del petrolio di Teheran. Il Pentagono rivendica la distruzione di 90 obiettivi militari ma la tensione si sposta ora sullo Stretto di Hormuz, dove Donald Trump sollecita una coalizione internazionale che vede però la Francia sfilarsi apertamente. Mentre il regime iraniano minaccia ritorsioni dirette contro i porti degli Emirati e i terminal petroliferi dell’area, il fronte nord si infiamma con Israele ormai pronto all’invasione del Libano per neutralizzare Hezbollah. Il presidente Usa non è pronto a un accordo, nonostante la disponibilità di Teheran: «I termini non sono ancora abbastanza buoni. 🔗 Leggi su Open.online

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