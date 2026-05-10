Le autorità iraniane stanno considerando di imporre un canone alle aziende straniere che utilizzano i cavi sottomarini di fibra ottica nello Stretto di Hormuz. La proposta prevede che le compagnie paghino una tariffa per l'uso di queste infrastrutture. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla gestione delle risorse digitali nella regione. Finora, non sono stati annunciati dettagli sui tempi o sulle modalità di applicazione del canone.

L'Iran sta valutando di imporre un canone alle aziende internazionali per l'utilizzo dei cavi sottomarini in fibra ottica posati nello Stretto di Hormuz. Se dovrà rinunciare ai dazi da far pagare alle navi per arrivare ad un accordo di pace, come chiedono gli Stafi Uniti, Teheran ha in serbo un altro progetto una volta terminata la guerra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Iran International la Repubblica islamica potrebbe iniziare a imporre un corrispettivo alle società che fanno passare dati Internet attraverso i cavi sottomarini. L'agenzia Tasnim, che ha legami con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione, sostiene...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz, gli Ayatollah ora chiedono un canone per usare i cavi sottomarini

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