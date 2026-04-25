Iran catastrofe digitali | cavi sottomarini nel mirino cosa può accadere

Da liberoquotidiano.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nello stretto di Hormuz, noto per il transito di petrolio e gas, si sono verificati recenti episodi che riguardano cavi sottomarini. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim, affiliata ai Guardiani della rivoluzione, ha segnalato che questa zona non è dedicata solo ai trasporti di risorse energetiche. La questione dei cavi sottomarini ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili conseguenze di tipo digitale e infrastrutturale.

Come ha ricordato l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione islamica, ha ricordato che nello Stretto di Hormuz " non passano solo petrolio e gas ". "Se per qualsiasi motivo, che si tratti di disastri naturali, ancoraggio di navi, incidenti marittimi o azioni deliberate, diversi cavi principali nello Stretto di Hormuz venissero tagliati contemporaneamente, una catastrofe digitale si abbatterebbe sugli Stati arabi del Golfo, con gravi interruzioni o disservizi diffusi della loro rete Internet. Certo, ne risentirebbe anche l’Iran ma è molto meno vulnerabile perché meno dipendente dai cavi piazzati in quei fondali ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

iran catastrofe digitali cavi sottomarini nel mirino cosa pu242 accadere
© Liberoquotidiano.it - Iran, "catastrofe digitali": cavi sottomarini nel mirino, cosa può accadere

Notizie correlate

La Royal Navy a caccia di sottomarini russi: i cavi nel mirino di MoscaUn'operazione segreta che ha coinvolto un sottomarino russo d'attacco classe Akula e due sottomarini associati alla Direzione Generale per la Ricerca...

Le basi americane in Italia nel mirino della crisi Iran-Usa: cosa potrebbe accadere se Washington chiederà di usarleL’Italia ha potenziato i sistemi di difesa aerea nazionale e invierà supporto navale a Cipro.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Hormuz, il nuovo fronte sono i cavi sottomarini in fibra ottica: la strategia dell'Iran e l'incubo della catastrofe digitale; Cavi sottomarini a Hormuz, perché si parla del rischio di un blackout digitale; Stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia i cavi sottomarini; L’Iran minaccia il taglio dei cavi sottomarini a Hormuz, rischio blackout globale dei dati.

iran catastrofe digitali caviHormuz, il nuovo fronte sono i cavi sottomarini in fibra ottica: la strategia dell'Iran e l'incubo della «catastrofe digitale»Teheran evoca un disastro per gli Stati del Golfo in caso di danni ai collegamenti sotto lo Stretto dove passa il 15% del traffico mondiale di dati. A rischio transizioni bancarie e mercati finanziari ... corriere.it

iran catastrofe digitali caviL’Iran minaccia di spegnere Internet nel Golfo: i cavi sottomarini sono il nuovo bersaglio di TeheranUn'agenzia di stampa vicina ai Pasdaran ha diffuso un report che mette in evidenza i rischi che un eventuale attacco alla rete di cavi sottomarini dello ... fanpage.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.