Iran catastrofe digitali | cavi sottomarini nel mirino cosa può accadere

Nello stretto di Hormuz, noto per il transito di petrolio e gas, si sono verificati recenti episodi che riguardano cavi sottomarini. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim, affiliata ai Guardiani della rivoluzione, ha segnalato che questa zona non è dedicata solo ai trasporti di risorse energetiche. La questione dei cavi sottomarini ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili conseguenze di tipo digitale e infrastrutturale.

Come ha ricordato l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione islamica, ha ricordato che nello Stretto di Hormuz " non passano solo petrolio e gas ". "Se per qualsiasi motivo, che si tratti di disastri naturali, ancoraggio di navi, incidenti marittimi o azioni deliberate, diversi cavi principali nello Stretto di Hormuz venissero tagliati contemporaneamente, una catastrofe digitale si abbatterebbe sugli Stati arabi del Golfo, con gravi interruzioni o disservizi diffusi della loro rete Internet. Certo, ne risentirebbe anche l’Iran ma è molto meno vulnerabile perché meno dipendente dai cavi piazzati in quei fondali ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, "catastrofe digitali": cavi sottomarini nel mirino, cosa può accadere Notizie correlate La Royal Navy a caccia di sottomarini russi: i cavi nel mirino di MoscaUn'operazione segreta che ha coinvolto un sottomarino russo d'attacco classe Akula e due sottomarini associati alla Direzione Generale per la Ricerca... Le basi americane in Italia nel mirino della crisi Iran-Usa: cosa potrebbe accadere se Washington chiederà di usarleL’Italia ha potenziato i sistemi di difesa aerea nazionale e invierà supporto navale a Cipro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hormuz, il nuovo fronte sono i cavi sottomarini in fibra ottica: la strategia dell'Iran e l'incubo della catastrofe digitale; Cavi sottomarini a Hormuz, perché si parla del rischio di un blackout digitale; Stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia i cavi sottomarini; L’Iran minaccia il taglio dei cavi sottomarini a Hormuz, rischio blackout globale dei dati. Hormuz, il nuovo fronte sono i cavi sottomarini in fibra ottica: la strategia dell'Iran e l'incubo della «catastrofe digitale»Teheran evoca un disastro per gli Stati del Golfo in caso di danni ai collegamenti sotto lo Stretto dove passa il 15% del traffico mondiale di dati. A rischio transizioni bancarie e mercati finanziari ... corriere.it L’Iran minaccia di spegnere Internet nel Golfo: i cavi sottomarini sono il nuovo bersaglio di TeheranUn'agenzia di stampa vicina ai Pasdaran ha diffuso un report che mette in evidenza i rischi che un eventuale attacco alla rete di cavi sottomarini dello ... fanpage.it Riprendono in Pakistan i colloqui tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di porre fine alla guerra scoppiata il 28 febbraio. Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran ha escluso incontri diretti. Witkoff eKushner attesi nella capitale pakistana. x.com Riprendono oggi in Pakistan i colloqui tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di porre fine alla guerra scoppiata lo scorso28 febbraio. Nonostante il cessate il fuoco unilaterale prorogato da Washington,la diplomazia internazionale resta cauta: il portavoce del ministe - facebook.com facebook