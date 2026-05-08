Sicurezza digitale | Italia e Grecia si uniscono per i cavi sottomarini

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia e Grecia hanno annunciato un accordo per collaborare nella gestione e protezione dei cavi sottomarini che collegano i due paesi. Sono stati registrati sei cavi sottomarini, che costituiscono una rete importante per le comunicazioni e l’approvvigionamento energetico. La cooperazione mira a garantire la sicurezza di queste infrastrutture, fondamentali per la stabilità digitale e energetica delle aree interessate.

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? Domande chiave Come possono i cavi sottomarini influenzare la nostra stabilità energetica?. Perché sono stati registrati 6.400 attacchi cyber nel Mediterraneo?. Come integreranno Fincantieri e Leonardo la difesa fisica e digitale?. Cosa accadrà se le infrastrutture satellitari e terrestri non comunicheranno?.? In Breve Leonardo segnala oltre 6.400 eventi cyber critici nel Mediterraneo.. Fincantieri e Leonardo collaborano per integrare sorveglianza sottomarina e cyber.. Bruno Frattasi e Michail Bletsas coordinano la protezione delle infrastrutture.. L'accordo mira a unire tecnologie spaziali e difesa delle reti terrestri.. A Roma, presso la Sala degli Arazzi del Mimit, l’ambasciatrice Eleni Sourani ha dato il via operativo ai nuovi accordi bilaterali tra Italia e Grecia per la sicurezza tecnologica nel Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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