Il Pakistan si sta affermando come uno dei principali mediatori tra Iran e Stati Uniti nella regione del Medio Oriente. Attualmente, il paese svolge un ruolo di collegamento tra le due parti, con incontri diplomatici e colloqui ufficiali che coinvolgono rappresentanti di entrambe le nazioni. La sua posizione geografica e le relazioni con i paesi interessati hanno portato a un crescente coinvolgimento in questa delicata dinamica internazionale.

Si sta ponendo come uno dei principali mediatori tra Iran e Stati Uniti, anche perché è uno dei pochissimi paesi ad avere rapporti con entrambi Il Pakistan è, insieme alla Turchia, uno dei paesi più coinvolti negli sforzi per mediare tra Iran e Stati Uniti. Ha fatto da tramite per far arrivare all’Iran una proposta statunitense per la fine della guerra e in questi giorni si è proposto per ospitare gli eventuali negoziati. Questo ruolo dipende da un lato dall’impegno del governo pakistano, che ha attivato la sua diplomazia fin dall’inizio della guerra, e dall’altro dai legami che il paese ha sia con l’Iran sia con gli Stati Unit, in un momento in cui quasi nessun altro paese può vantarne di paragonabili con entrambi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’entra il Pakistan nella guerra in Medio Oriente?

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