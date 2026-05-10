Hormuz Apache e Seahawk neutralizzano 6 motoscafi iraniani
Durante un'operazione nelle acque del Golfo, tre navi militari statunitensi hanno intercettato e neutralizzato sei motoscafi iraniani. La manovra ha sollevato domande su come questi piccoli natanti riescano a sfuggire ai sistemi radar americani e perché siano più difficili da colpire rispetto ai grandi cacciatorpediniere. L'intervento si è svolto senza segnalare feriti o danni alle unità coinvolte.
? Punti chiave Come fanno i piccoli motoscafi a sfuggire ai radar americani?. Perché la flotta iraniana è più difficile da distruggere dei cacciatorpediniere?. Quale ruolo giocano Russia e Cina nel rifornimento dei droni iraniani?. Quanto costa agli Stati Uniti intercettare una minaccia così economica?.? In Breve Teheran impiega oltre 1.500 motoscafi veloci per la guerriglia marittima asimmetrica.. Strategia iraniana basata sul logoramento richiama la Guerra delle Petroliere degli anni Ottanta.. Russia fornisce componenti per droni attraverso il Mar Caspio per sostenere l'Iran.. Imbarcazioni sotto le 10 tonnellate eludono i radar statunitensi nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu
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