Hormuz Apache e Seahawk neutralizzano 6 motoscafi iraniani

Durante un'operazione nelle acque del Golfo, tre navi militari statunitensi hanno intercettato e neutralizzato sei motoscafi iraniani. La manovra ha sollevato domande su come questi piccoli natanti riescano a sfuggire ai sistemi radar americani e perché siano più difficili da colpire rispetto ai grandi cacciatorpediniere. L'intervento si è svolto senza segnalare feriti o danni alle unità coinvolte.

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