Gli elicotteri Apache dell’Esercito statunitense sono stati schierati nelle acque di Hormuz, dove hanno lanciato missili contro una flottiglia di piccole imbarcazioni vicine a Teheran. Gli Apache, accompagnati dagli elicotteri MH-60 Seahawk, sono intervenuti in risposta a una presenza ritenuta minacciosa. L’operazione si è svolta in un’area strategica, con funzionari militari che hanno confermato l’uso delle armi senza specificare eventuali vittime o danni.

Gli elicotteri d’attacco dell’Esercito statunitense AH-64 Apache, supportati dagli MH-60 Seahawk della Marina, sempre pronti nel settore di Hormuz, sono entrati in azione affondando sei imbarcazioni iraniane che “minacciavano” le navi mercantili a ridosso dello Stretto di Hormuz, soggetto al “ doppio blocco ” imposto da Iran e Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Centcom, il Comando Centrale degli Stati Unit i che ha diretto le operazioni militari di Epic Fury e che ora potrebbe assumere il controllo dell’operazione difensiva temporanea che il Pentagono si appresta a lanciare in Medio Oriente, denominata Project Freedom, le navi commerciali e le navi da guerra americane che incrociano a ridosso dello stretto strategico che collega il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman sono oggetto di attacchi da parte dell’Iran.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli elicotteri Apache in azione su Hormuz: missili contro la Mosquito Fleet di Teheran

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