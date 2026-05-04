Il governo statunitense ha annunciato nuove regole di ingaggio nello Stretto di Hormuz, autorizzando le forze militari a colpire motoscafi e postazioni missilistiche dei pasdaran. La decisione arriva in risposta a recenti attività militari nella regione e prevede interventi più decisi contro le minacce percepite. L’annuncio è stato comunicato dal dipartimento della difesa e rappresenta un cambio di strategia rispetto alle precedenti modalità di intervento.

Nuove regole di ingaggio per le forze statunitensi nello Stretto di Hormuz. Donald Trump, che ha appena lanciato l’operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nel braccio di mare che separa Iran e Oman, ha infatti autorizzato le forze Usa a colpire «i motoscafi dei Guardiani della rivoluzione o le postazioni missilistiche » dei pasdaran che rappresentano «minacce immediate» per le imbarcazioni che attraversano lo stretto. Lo ha detto un funzionario americano a Barak Ravid, analista di Axios. Murale anti-Usa e Teheran (Ansa). Il Centcom smentisce Teheran: «Nessuna fregata Usa colpita». «I cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti stanno attualmente operando nel Golfo Arabico dopo aver attraversato lo Stretto di Hormuz a supporto dell’operazione Project Freedom.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hormuz, Trump autorizza a colpire motoscafi e postazioni missilistiche dei pasdaran

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