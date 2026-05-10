Hondurasgate attacco informatico al sito che ha rivelato il piano di destabilizzazione in America Latina | Ritorsione di Usa e Israele

Un attacco informatico ha preso di mira il sito che aveva divulgato dettagli su un’operazione transnazionale coordinata da Stati Uniti e Israele, volta a destabilizzare i governi progressisti dell’America Latina. Secondo fonti ufficiali, l’attacco sarebbe una risposta alle rivelazioni pubblicate, senza ulteriori precisazioni sui responsabili. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sulla natura dell’intervento digitale o sui possibili autori.

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