Hondurasgate attacco informatico al sito che ha rivelato il piano di destabilizzazione in America Latina | Ritorsione di Usa e Israele
Un attacco informatico ha preso di mira il sito che aveva divulgato dettagli su un’operazione transnazionale coordinata da Stati Uniti e Israele, volta a destabilizzare i governi progressisti dell’America Latina. Secondo fonti ufficiali, l’attacco sarebbe una risposta alle rivelazioni pubblicate, senza ulteriori precisazioni sui responsabili. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sulla natura dell’intervento digitale o sui possibili autori.
Un attacco informatico. Una ritorsione dopo le rivelazioni su un’operazione transnazionale, diretta da Stati Uniti e Israele, finalizzata a destabilizzare i governi progressisti dell’America Latina. A denunciarlo è Hondurasgate, il portale investigativo protagonista della pubblicazione dell’inchiesta basata su messaggi audio di WhatsApp, Signal e Telegram, risalenti al periodo compreso tra gennaio e aprile 2026. A fine aprile il portale (una collaborazione tra Diario Red e una rete di giornalisti honduregni, rimasti anonimi per ragioni di sicurezza) ha iniziato a pubblicare diversi leak che rivelano come ambienti israeliani – con il supporto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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