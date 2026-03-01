Attacco Iran Pezeshkian | America e Israele consapevoli che questo attacco porterà loro solo vergogna

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che gli Stati Uniti e Israele sono consapevoli che un attacco contro l’Iran porterebbe loro solo vergogna. La dichiarazione è arrivata in risposta a recenti tensioni tra i paesi e alle minacce di intervento militare. Pezeshkian ha anche commentato sulla riunione del consiglio direttivo ad interim, senza fornire ulteriori dettagli.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il consiglio direttivo ad interim, nominato dopo l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei e composto da lui, dal capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Ejehei e da Ali Reza Arafi, giurista del Consiglio dei Guardiani, ha già iniziato a lavorare. Pezeshkian, in un messaggio video registrato, ha inquadrato la decisione come parte del processo di successione previsto dalla Costituzione, citando l’articolo 111 della costituzione iraniana. Il presidente iraniano ha inoltre affermato che le forze armate del Paese continueranno ad attaccare quelle che ha definito “basi nemiche” e ha esortato i sostenitori della Repubblica islamica a mantenere una presenza visibile negli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

