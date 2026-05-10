Hondurasgate | 39.000 attacchi hacker dopo i leak USA-Israele

Dopo la diffusione di documenti riservati, sono stati registrati circa 39.000 attacchi hacker rivolti alle città di Washington e Tel Aviv. Le autorità stanno indagando su chi abbia organizzato queste operazioni digitali e sui collegamenti con i piani portati avanti dall’amministrazione americana e dal governo israeliano. Si stanno analizzando anche i possibili rapporti tra questi attacchi e i governi di alcuni paesi latinoamericani.

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