Hondurasgate | 39.000 attacchi hacker dopo i leak USA-Israele
Dopo la diffusione di documenti riservati, sono stati registrati circa 39.000 attacchi hacker rivolti alle città di Washington e Tel Aviv. Le autorità stanno indagando su chi abbia organizzato queste operazioni digitali e sui collegamenti con i piani portati avanti dall’amministrazione americana e dal governo israeliano. Si stanno analizzando anche i possibili rapporti tra questi attacchi e i governi di alcuni paesi latinoamericani.
?? Punti chiave Chi ha orchestrato l'attacco digitale verso le città di Washington e Tel Aviv? Come si collega il piano di Trump e Netanyahu ai governi latinoamericani? Perché gli hacker hanno scelto l'aggressione digitale invece di smentire i leak? Quale ruolo gioca la cellula hondureña nel destabilizzare Petro e Sheinbaum??? In Breve 39.618 tentativi di violazione registrati con picco di 22.620 richieste in un'ora. Tracce digitali degli attacchi puntano verso città USA e Tel Aviv .🔗 Leggi su Ameve.eu
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