Dopo la morte di Khamenei, in Iran si sono verificati attacchi a basi statunitensi e israeliane. I Pasdaran hanno dichiarato quarantena di lutto e promesso una vendetta dura. Nel frattempo, Trump ha discusso della successione a Teheran. La situazione resta tesa nel paese, con crescenti atti di violenza contro obiettivi stranieri.

I Pasdaran annunciano 40 giorni di lutto e una vendetta feroce mentre Trump parla della successione a Teheran Iran: dopo. Iran: dopo la conferma della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la Repubblica Islamica ha reagito con una violenza che sembrerebbe il preludio a una guerra regionale totale. I Pasdaran hanno dichiarato ufficialmente l’inizio dell’operazione offensiva più feroce nella storia del Paese, colpendo simultaneamente diversi obiettivi strategici in tutto il quadrante mediorientale. Una notte di terrore caratterizzata da boati incessanti che hanno scosso Dubai e il Bahrein, dove le basi militari statunitensi sono finite sotto il mirino dei droni iraniani. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Iran in fiamme dopo la morte di Khamenei: attacchi a basi Usa e Israele

Iran, Pasdaran: “Lanciati attacchi su vasta scala contro basi Usa e Israele” – La direttaLe Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver lanciato “attacchi missilistici e con droni su vasta scala” contro basi militari statunitensi e...

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran: «Probabile morte di Khamenei, uccisi ministro della Difesa e capo dei Pasdaran». Missili su Gerusalemme, il regime spara sulle basi nel Golfo | Il silenzio di Teheran

Contenuti e approfondimenti su Iran.

Temi più discussi: Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiamme; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO; L'Iran colpisce obiettivi USA nel Golfo: Medio Oriente in fiamme.

I Pasdaran annunciano 40 giorni di lutto e una vendetta feroce mentre Trump parla della successione a Teheran Iran: dopo…Iran: dopo la conferma della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la Repubblica Islamica ha reagito con una violenza che sembrerebbe il preludio a una guerra regionale totale. I Pasdaran hanno ... novella2000.it

Guerra in Iran: esplosioni anche a Dubai, Crosetto bloccato con la famiglia dopo l’attacco Usa. Giallo sulla sorte di KhameneiSecondo quanto riporta Channel 12, che cita fonti israeliane coperte da anonimato, la residenza di Ali Khamenei è stata completamente distrutta. Il New York Times ha sottolineato come da immagini sate ... firenzepost.it

Iran: "Morti Khamenei, la figlia, il genero e la nipote" - facebook.com facebook

#AliKhamenei, chi era la Guida Suprema dell'Iran uccisa nell'attacco Israele-Usa e cosa sappiamo sulla sua morte x.com