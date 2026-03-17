HOCKEY PISTA serie a2 Roller di misura sulla Cenerentola Bdl kappao in casa dell’ultima

Nel campionato di hockey su pista di Serie A2, il Roller Scandiano ha ottenuto una vittoria per 4 a 3 contro la Follonica, ultima in classifica. La partita si è svolta in trasferta, con il team ospite che ha dovuto affrontare una sfida più difficile del previsto contro la squadra più in basso nella classifica. La gara ha visto entrambe le formazioni impegnate in un match combattuto fino alla fine.

Dovevano essere delle passeggiate e invece in Serie A2 il Roller Scandiano (girone B) fatica per avere la meglio sulla cenerentola Follonica, battendola 4 a 3. La Bdl Minimotor Correggio nel girone A perde a Montebello in casa dell’ultima in classifica per 8 a 4. Due bruttissime partite, la prima risolta positivamente da Scandiano, ma senza lodi. I ragazzi di Mariotti sono sotto 1-2 a inizio ripresa: poi si riscattano, sino al 4 a 3 con reti di Barbieri, Bozzetto, Uva e Tognacca. Ora Scandiano è quarto con 26 punti e proprio stasera alle 20,45 recupera la gara a Viareggio. In Veneto Correggio disputa un discreto primo tempo con la doppietta di Sala che lo tiene a galla sino al 3 a 2 a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - HOCKEY PISTA serie a2. Roller di misura sulla Cenerentola. Bdl kappao in casa dell’ultima Articoli correlati Hockey pista serie a2. Testacoda peril Roller, la Bdl ospita Montebello. Oggi parte la B col tra Minimotor e ScandianoIl nuovo anno si apre per l’hockey su pista con un turno infrasettimanale, ancorché festivo come l’Epifania, e quindi quattro squadre reggiane... Hockey pista a2. Viareggio al PalaRegnani. La Bdl a MontecchioIn Serie A2 sorridono Scandiano e Correggio: dopo 5 turni la Bdl è in testa da solo al girone A con 12 punti, mentre Scandiano (Alejandro Roca nella... Contenuti e approfondimenti su HOCKEY PISTA serie a2 Roller di misura... Temi più discussi: La Newco Roller Matera alza la Coppa Italia Serie A2; Sesta variazione calendario gare dei Campionati di Serie A2, Serie A femminile e Serie B 2025/26 di hockey su pista; Roller Matera trionfa nella finale di Coppa Italia di Hockey su pista in A2; Hockey Pista A2/M: Roller Matera, la gioia di Antezza e Piozzini dopo la conquista della Coppa. Hockey Pista, Serie A2: Correggio pareggia con il Sandrigo. VIDEOREGGIO EMILIA – La BDL Mini Motor subisce un altro recupero in campionato e non va oltre il pareggio con il Sandrigo al pala Pietri di Correggio. Nella partita valida per il 13esimo turno del girone ... reggionline.com Roller Matera trionfa nella finale di Coppa Italia di Hockey su pista in A2La Roller Matera segna un successo nelle finali di Coppa Italia di Hockey su Pista (A2) al PalaDante di Trissino. Un successo storico per la squadra maschile, allenata da mister Valerio Antezza, che h ... trmtv.it Federazione Roller San Marino. Campionato ACSI di Riccione, esperienza e crescita per Tamagnini e Castelli - facebook.com facebook