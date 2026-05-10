Hiljemark | Gestire il match è stato difficile dopo l’espulsione

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'espulsione, il giocatore ha commentato che la gestione della partita è diventata più complicata. Si è concentrato sull'incidenza dell'errore tecnico nel terzo gol subito dalla Cremonese. Inoltre, ha spiegato che il cambio tattico in formazione 4-4-1 non ha permesso di bloccare l'attacco avversario. Le sue dichiarazioni forniscono dettagli sulle difficoltà incontrate durante la gara.

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? Punti chiave Come ha influito l'errore tecnico sul terzo gol della Cremonese?. Perché il cambio tattico in 4-4-1 non ha fermato l'avversario?. Chi ha causato l'espulsione che ha sbilanciato la squadra?. Come cambierà la preparazione mentale dopo questo pesante 3-0?.? In Breve Touré esprime rammarico verso i tifosi dopo il deficit numerico in campo.. Il modulo 4-4-1 non ha garantito copertura spaziale contro la Cremonese.. Raiuno trasmette Misteri a Villa Borghese da giovedì 7 maggio alle 21:30.. RaiPlay propone Il Club – Canzoni sotto la pelle dall'8 maggio.. La sconfitta per 3-0 subita contro la Cremonese ha lasciato ferite profonde in un gruppo che fatica a mantenere l’equilibrio tattico dopo le difficoltà numeriche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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