Hiljemark | Gestire il match è stato difficile dopo l’espulsione
Dopo l'espulsione, il giocatore ha commentato che la gestione della partita è diventata più complicata. Si è concentrato sull'incidenza dell'errore tecnico nel terzo gol subito dalla Cremonese. Inoltre, ha spiegato che il cambio tattico in formazione 4-4-1 non ha permesso di bloccare l'attacco avversario. Le sue dichiarazioni forniscono dettagli sulle difficoltà incontrate durante la gara.
? Punti chiave Come ha influito l'errore tecnico sul terzo gol della Cremonese?. Perché il cambio tattico in 4-4-1 non ha fermato l'avversario?. Chi ha causato l'espulsione che ha sbilanciato la squadra?. Come cambierà la preparazione mentale dopo questo pesante 3-0?.? In Breve Touré esprime rammarico verso i tifosi dopo il deficit numerico in campo.. Il modulo 4-4-1 non ha garantito copertura spaziale contro la Cremonese.. Raiuno trasmette Misteri a Villa Borghese da giovedì 7 maggio alle 21:30.. RaiPlay propone Il Club – Canzoni sotto la pelle dall'8 maggio.. La sconfitta per 3-0 subita contro la Cremonese ha lasciato ferite profonde in un gruppo che fatica a mantenere l’equilibrio tattico dopo le difficoltà numeriche.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Pisa, Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese: «Difficile parlare dopo questa partita, giocare in 9 è stato complicato!»Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...
Benfica-Real, Mourinho esce allo scoperto: «Difficile gestire il caos emotivo dopo Vinícius»Tra le accuse di razzismo a Prestianni e il reclamo per il pugno di Valverde, lo Special One rompe il silenzio: «Dobbiamo difendere i nostri sogni».