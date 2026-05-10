Hiljemark | Gestire il match è stato difficile dopo l’espulsione

Dopo l'espulsione, il giocatore ha commentato che la gestione della partita è diventata più complicata. Si è concentrato sull'incidenza dell'errore tecnico nel terzo gol subito dalla Cremonese. Inoltre, ha spiegato che il cambio tattico in formazione 4-4-1 non ha permesso di bloccare l'attacco avversario. Le sue dichiarazioni forniscono dettagli sulle difficoltà incontrate durante la gara.

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