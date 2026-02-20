Benfica-Real Mourinho esce allo scoperto | Difficile gestire il caos emotivo dopo Vinícius

Dopo la vittoria per 1-0 del Real Madrid contro il Benfica, José Mourinho ha parlato apertamente delle difficoltà nel controllare le emozioni dopo l’incidente con Vinícius. L’allenatore ha commentato pubblicamente le tensioni nate sul campo e ha sottolineato quanto sia complicato mantenere la calma in situazioni così intense. La partita, che ha visto un’espulsione e molti scontri, ha acceso i riflettori su come le emozioni possano influenzare le grandi sfide europee.

Il post-partita di Benfica-Real Madrid, andata dei playoff di Champions League conclusasi con lo 0-1 per i Blancos, si è trasformato in un caso diplomatico di portata internazionale. Mentre l’eco delle polemiche arbitrali non accenna a spegnersi, il tecnico lusitano José Mourinho ha deciso di esporsi, ammettendo la pesantezza del clima che circonda il club dopo gli eventi del Da Luz. «Non è stato facile gestire emotivamente quello che è accaduto e che continua a succedere», ha confessato lo Special One ai microfoni di BTV, il canale ufficiale del club. Mourinho, finito nel mirino per non aver preso una posizione netta sul presunto insulto razzista di Gianluca Prestianni ai danni di Vinícius Júnior, ha scelto la via del silenzio in conferenza stampa pre-campionato, preferendo sfogare la propria amarezza in un contesto protetto, sottolineando la necessità di ritrovare concentrazione per gli obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Benfica-Real, Mourinho esce allo scoperto: «Difficile gestire il caos emotivo dopo Vinícius» Leggi anche: Mourinho espulso nel caos Benfica-Real Madrid: prima difende Vinicius, poi viene cacciato Leggi anche: Benfica Real Madrid, Mourinho espulso nel caos: prima difende Vinicius, poi viene cacciato! L’essenza dello Special One Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Benfica-Real Madrid 0-1 LIVE: gol di Vinicius. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatori; Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica; Caos a Lisbona: Vinicius si ferma per razzismo, cosa è successo; Benfica-Real Madrid 0-1: risultato finale e highlights. Mourinho espulso nel finale di Benfica Real Madrid: il video e cos'è successoLo Special One perde le staffe a cinque minuti dal novantesimo di Benfica-Real Madrid e viene espulso. Il tecnico protesta con veemenza contro l’arbitro François Letexier chiedendo il secondo cartelli ... sport.sky.it DIRETTA/ Benfica Real Madrid (risultato finale 0-1): espulso Mourinho! (17 febbraio 2026)Diretta Benfica Real Madrid, streaming video tv: quote e probabili formazioni da Lisbona per l'andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2025/2026. ilsussidiario.net Continuano le polemiche dopo Benfica-Real Madrid, questa volta però al centro di tutto c’è Valverde. Il giocatore del Real Madrid ha tirato un pugno ad un avversario, ma non è stato sanzionato. Il Benfica, nel frattempo, ha chiesto un provvedimento alla UEFA - facebook.com facebook Le polemiche attorno a Benfica-Real Madrid non si fermano: dopo il caso Vinícius-Prestianni e le relative accuse di insulti razzisti nei confronti del brasiliano, i portoghesi hanno presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per un contatto fra Valverde e Dahl. La x.com