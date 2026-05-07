Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Roma | diversi i precedenti

Lorenzo Musetti affronterà un avversario già incontrato in passato durante il torneo di Roma. La partita rappresenta un’occasione per il tennista di rinnovare il confronto con un avversario con cui ha già condiviso alcune sfide. La sfida si inserisce nel percorso di Musetti, che lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale del torneo prima di essere eliminato dal vincitore finale.

La difesa dello splendido cammino dello scorso anno, semifinale persa con il futuro vincitore del titolo Carlos Alcaraz, inizia dal confronto con una vecchia conoscenza. Gli incontri odierni hanno definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Roma. Il giocatore toscano affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. I due giocatori si troveranno faccia a faccia domani in quello che rappresenta il sesto confronto diretto della loro storia. Il bilancio dei precedenti, almeno per ora, pende nettamente dalla parte del tennista italiano che conduce nei confronti diretti per 4-1. I primi due incroci risalgono al 2024 quando il carrarino ha vinto entrambi i confronti giocati sull’erba di Stoccarda al primo turno e su quella più celebre di Wimbledon negli ottavi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

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