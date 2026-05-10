Herons impresa a Caserta | vittoria in gara 2 Ora la sfida a Montecatini diventa fondamentale

Le Herons Montecatini hanno ottenuto una vittoria importante contro la squadra di Caserta in gara 2 dei quarti di finale playoff. La partita si è conclusa con il punteggio di 87-89, con i termali che hanno ribaltato il risultato rispetto alla sfida precedente. Ora si attende il match di ritorno, in programma mercoledì sera in casa di Montecatini, che deciderà quale delle due formazioni avanzerà alla fase successiva.

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Montecatini, 10 maggio 2026 – Impresa della Fabo Herons Montecatini a Caserta nei quarti di finale playoff: i termali vincono gara 2 87-89, ribaltando il fattore campo e ora giocandosi un match decisivo mercoledì sera 13 maggio in casa. Partita dalle mille emozioni, con Montecatini che piazza il parziale di 13-0 che sembra decisivo nell’ultimo quarto. Poi Caserta rientra fino al -2 ma sbaglia i tiri decisivi. Una grande prova quella di Chinellato e compagni. Proprio Chinellato è il top scorer dell’incontro con 29 punti, mentre Lukas Aukstikalnis ne piazza 21. Diluvio di triple a livello di squadra con un sonoro 1837. Una totale compattezza di squadra che ha portato a una vittoria d’oro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Herons, impresa a Caserta: vittoria in gara 2. Ora la sfida a Montecatini diventa fondamentale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quarti di finale play off: Juvecaserta batte Fabo Herons MontecatiniAtmosfera quanto mai calda al PalaPiccolo e successo della Paperdi Juvecaserta, che, davanti ad uno spettatore di eccezione, quale il Presidente... Serie B Nazionale: alle 18 scocca l’ora del play-in. Herons, sfida da ’dentro o fuori’ con AgrigentoChe i play-in non sarebbero stati una passeggiata, nonostante la posizione "privilegiata" da cui la Fabo Herons Montecatini si trova ad affrontarli... Argomenti più discussi: La Paperdi Juvecaserta domina Montecatini in Gara 1. Al PalaPiccolo c’è anche Petrucci |; Serie B Nazionale - Playoff. Caserta-Fabo Herons. Serve un’impresa per non sprofondare; Serie B - Paperdi Caserta e Fabo Herons, è già tempo di gara 2; Basket B. Ufficiale, Juve-Herons: gara 2 verrà anticipata di alcune ore.