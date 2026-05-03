Alle 18 si apre la fase play-in della Serie B Nazionale, con la partita tra i Herons Montecatini e Agrigento. La squadra di casa, la Fabo Herons, ha ottenuto l’accesso diretto al secondo turno grazie alla classifica, beneficiando anche del vantaggio del campo. Tuttavia, la partita viene considerata una sfida decisiva, che potrebbe determinare l’accesso alla fase successiva del torneo.

Che i play-in non sarebbero stati una passeggiata, nonostante la posizione "privilegiata" da cui la Fabo Herons Montecatini si trova ad affrontarli (accesso diretto al secondo turno con tanto di vantaggio del fattore campo), in casa rossoblù lo sapevano bene. Indipendentemente dall’avversario che sarebbe uscito fuori dal primo turno. Con l’ Assigeco Piacenza il bilancio era di 0 vittorie e 2 sconfitte, maturate al termine di due gare thrilling giocate punto a punto, e che Agrigento non fosse più la squadra derelitta di inizio stagione ormai era chiaro a tutti: è ragionevole pensare che se i siciliani avessero iniziato la regular season con...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale: alle 18 scocca l’ora del play-in. Herons, sfida da ’dentro o fuori’ con Agrigento

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