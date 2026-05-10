Hellas Verona - Como le formazioni ufficiali | Sammarco sfida Fabregas al Bentegodi

Alle 12.30 di domenica 10 maggio, allo stadio Bentegodi, si gioca la partita tra Hellas Verona e Como, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state rese note prima dell'inizio del match, con Sammarco che affronterà Fabregas in campo. La partita si svolge in un contesto di stagione già avanzata, senza ulteriori dettagli sui sestetti iniziali o sui cambi di formazione.

Hellas Verona e Como si affrontano alle 12.30 di domenica 10 maggio allo stadio Bentegodi, nella trentaseiesima giornata di Serie A. I gialloblu sono matematicamente retrocessi dalla scorsa giornata, nella quale hanno comunque rallentato la corsa alla qualificazione della Champions League della.🔗 Leggi su Veronasera.it

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