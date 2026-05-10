Formazioni ufficiali Verona Como | le scelte di Sammarco e Fabregas

Alle 15 di questa domenica, lo stadio Bentegodi ospiterà la partita tra Verona e Como, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. Sono state annunciate le formazioni ufficiali: Paolo Sammarco e Cesc Fabregas hanno scelto gli undici titolari per questa sfida. Le due squadre si preparano a scendere in campo con le rispettive formazioni, in un incontro che chiude il fine settimana di calcio di questa fase del campionato.

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