Hellas Verona - Napoli le formazioni ufficiali In attacco Sammarco sceglie la coppia Bowie-Sarr

Alle ore 18 di oggi allo stadio “Bentegodi” di Verona si sfidano Hellas Verona e Napoli nella 27esima giornata del campionato di Serie A 202526. Sammarco ha deciso di schierare in attacco la coppia composta da Bowie e Sarr, mentre le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d’inizio. La partita si gioca in un clima di attesa tra le due squadre.