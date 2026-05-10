Nella notte, Helena Prestes ha attirato l’attenzione dei suoi fan con un comportamento inaspettato. La modella brasiliana, attualmente in America, sta partecipando a diversi casting con la sua agenzia di moda. La sua presenza nel paese è documentata attraverso vari scatti e aggiornamenti condivisi sui social media. La sua attività nel settore della moda prosegue senza interruzioni, mentre i fan attendono ulteriori notizie sui prossimi passi della sua carriera.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei suoi fans. La modella brasiliana si trova attualmente in America dove sta facendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. La compagna di Javier Martinez ha sorpreso i suoi sostenitori nel cuore della notte. La 35enne di San Paolo ha infatti avviato una diretta nel suo profilo Twitch, che ha da poco aperto. La donna ha inaugurato la sua avventura nella piattaforma di streaming più famosa al mondo. Nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva rivelato la sua intenzione di sbarcare su Twitch: “Mi sto divertendo tantissimo a capire il setting di Twitch, è come tornare indietro nel tempo a un periodo della mia vita in cui passavo ore al computer giocando a Counter-Strike.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, sorprende i fans nella notte: cosa ha fatto

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Helena Prestes E Il Compleanno Della Nonna: Il Ricordo Dal GF COMMUOVE Tutti

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