Helena Prestes e quel dolce pensiero che commuove i fans | cosa ha fatto

Helena Prestes ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram per celebrare un momento speciale. La modella brasiliana, nota per la sua presenza sui social, ha deciso di coinvolgere i suoi follower in questa occasione. Le immagini e i messaggi pubblicati hanno suscitato emozioni tra i suoi fan, che hanno commentato con entusiasmo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo all’evento o al motivo della celebrazione.

Helena Prestes ha voluto festeggiare un importante traguardo con la sua comunità. La modella brasiliana ha pubblicato alcune storie nel suo profilo instagram, dov'è sempre molto attiva. La 35enne di San Paolo ha annunciato ai suoi sostenitori che sua sorella Mariana è diventata cittadina italiana. Proprio in questa circostanza, la compagna di Javier Martinez ha rivolto un dolce pensiero a suo padre, deceduto di recente in seguito ad un grave problema di salute. Helena Prestes ha dichiarato in una storia pubblicata sui social: "Voglio condividere una piccola riflessione con voi. Io ho avuto la cittadinanza in un periodo in cui facevo avanti e indietro tra Parigi e New York e mio padre ha insistito molto su questo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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