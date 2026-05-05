Helena Prestes emoziona i fans | Quello che ci voleva cosa ha fatto

Helena Prestes ha lasciato il suo paese da circa una settimana e si trova attualmente negli Stati Uniti, con una tappa a Miami. La modella influencer ha condiviso sui social alcuni momenti del viaggio, suscitando emozione tra i suoi fan. Fino ad ora, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle attività svolte durante il soggiorno. La sua presenza in America ha attirato l’attenzione del pubblico che la segue online.

Helena Prestes è volata in America da ormai una settimana. Durante il suo viaggio, la modella influencer ha fatto tappa a Miami. In questa circostanza, la donna ha avuto modo di riabbracciare la sua famiglia, da tempo residente nella città della Florida. Nei giorni scorsi, la compagna di Javier Martinez aveva postato una storia su Instagram in cui la si vedeva fare una sorpresa alla nonna e suo zio. Un ritratto di famiglia che ha emozionato i fans come questo utente che su X ha scritto: "Quello che ci voleva per la nostra cucciola: stare con la famiglia. Ogni incontro è un pezzettino in più per ricostruire quella serenità che spesso è stata oscurata dai sensi di colpa infondati che ha provato".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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